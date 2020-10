Berlanga destruye a Bellows en 79 segundos y registra 15 KOS seguidos Foto: Mikey Williams-Top Rank El invicto prospecto clasificado mundial WBO # 9, WBA # 11 KO Edgar Berlanga (15-0, 15 KOs) lo ha vuelto a hacer. Berlanga venció mediante un nocaut técnico en el primer round sobre Lanell Bellows (20-6-3, 13 KOs) el sábado por la noche en “The Bubble” en el MGM Grand de Las Vegas. Los golpes de Berlanga hicieron daño desde la campana inicial. El árbitro Robert Hoyle rápidamente lo rechazó después de ver a Berlanga sacudir repetidamente a Bellows. El tiempo era 1:19. Berlanga ahora tiene 15 nocauts en el primer round en 15 peleas. Bellows nunca había sido detenido así en su carrera profesional. “Una vez que se subió al ring, lo miré a los ojos. No quería estar ahí. Entonces, tuve que sacarlo ”, dijo Berlanga. Después de obtener la victoria, Berlanga se subió a las cuerdas del ring y proclamó: “¡Soy un maldito monstruo!” “Ahora, soy la primera persona en detenerlo, y {lo hice} en el primer round. Entonces, ya sabes, fue solo por emoción, por cómo me sentí realmente. Para todos los críticos, todos los medios, sentí en mí que tenía que decir eso “. “Estamos buscando pelear en diciembre. Acabo de hablar con Bob {Arum} ahora mismo. Quiere ponerme en diciembre. De hecho, estoy ansioso por pelear en Puerto Rico y luego también en junio en el fin de semana {Parade} puertorriqueño {en el Madison Square Garden, así que si Dios quiere, todo va bien, podemos hacer que suceda “. Juez es captado usando el celular en Ritson-Vázquez en Inglaterra

