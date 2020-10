Juez es captado usando el celular en Ritson-Vázquez en Inglaterra Por. Gabriel F. Cordero Ha surgido una captura de pantalla inquietante que muestra al juez de boxeo Terry O’Connor que parece estar jugando con su teléfono inteligente en lugar de concentrarse en la pelea que se suponía que estaba anotando. O’Connor estaba juzgando la pelea de Lewis Ritson contra Miguel “Titere” Vázquez y no solo estaba distraído en su celular sino que también entregó una tarjeta absurda de 117-111 a favor de Ritson en una pelea que la mayoría cree que Vázquez ganó fácilmente. El superligero # 2 de la AMB Lewis Ritson (21-1, 12 KOs) venció en una decisión dividida de doce rounds muy controvertida sobre el Mexicano ex campeón de peso ligero de la FIB, Miguel “Titere” Vázquez (42-10, 16 KOs) este sábado 17 de octubre en el East of England Arena en Peterborough, Inglaterra. La imagen ha traído una rápida condena del mundo del boxeo. Mauricio Sulaiman, presidente del WBC: Esta imagen es extremadamente preocupante para cualquier persona involucrada en el boxeo. Promotor Eddie Hearn: Si es un teléfono (y supongo que lo es), BBBofC debería retirarlo de inmediato. Promotor Lou DiBella: ¡Nunca había visto eso antes! ¡Quizás no estaba mirando! Vásquez debería haber ganado. ¡Me encanta juzgar en el juego de lucha! Berlanga destruye a Bellows en 79 segundos y registra 15 KOS seguidos Resultados desde Bielorusia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.