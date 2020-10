Resultados desde Bielorusia Eduard Troyanovsky (29-2, 24 KOs) clasificado mundial del CMB # 8, IBF # 14 venció a Renald Garrido (25-28-3, 6 KOs) durante diez rounds el jueves por la noche en el Falcon Club en Minsk, Bielorrusia. Troyanovsky tuvo que trabajar duro para ganar una decisión mayoritaria 97-94, 97-97, 96-94. El invicto peso súper mediano Germaine Brown (9-0, 3 KOs) derrotó al ex campeón interino de peso mediano de la AMB Dmitrii Chudinov (21-6-3, 13 KOs) en ocho rounds. Chudinov cayo en la tercera ronda. El ex campeón mundial no ha ganado en sus últimos seis combates seguidos. No se anunciaron puntuaciones. El ex campeón ¨Títere¨ Vázquez regresa el sábado en Inglaterra por DAZN

