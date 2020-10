Lomachenko entró al ring lesionado contra López Según ESPN, Vasiliy Lomachenko sufrió una lesión en su hombro derecho en el período previo al enfrentamiento del sábado con “The Takeover” Teofimo López por el título indiscutible de peso ligero. Aparentemente, la situación era lo suficientemente seria como para que se hablara dentro del Equipo Lomachenko de posiblemente retirarse de la pelea. A diferencia de Pacman, Loma obtuvo el permiso de NSAC para que le administraran una inyección. Sin embargo, en el segundo asalto, agravó aún más la lesión, quizás explicando su falta de potencia de golpe. Lomachenko fue operado el lunes. El equipo Loma no reveló la lesión de inmediato para evitar la apariencia de poner excusas. "Fofo" Hernández debuta en Telemundo el viernes en Kissimmee Suspenden Promotor que emplea a una chica borracha en Japón

