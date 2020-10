“Fofo” Hernández debuta en Telemundo el viernes en Kissimmee All Star Boxing, Boxing / Tuto Zabala, Jr. cierra la serie de otoño de Bexeo Telemundeo 2020 el viernes por la noche con Rodolfo “Fofo” Hernández (30-9-1, 28 KO) de la Ciudad de México contra Belmar Preciado (20-3-1 , 13 KO) de Barranquilla, Colombia por el título interino de peso súper gallo de Fedecentro de la AMB. Este será el cuarto de cuatro eventos consecutivos transmitidos por la red desde el Centro de Eventos Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. Los combates están en la zona de lucha en cuarentena sin fanáticos. Hernández tiene una victoria por nocaut técnico sobre Dennis Contreras, quien detuvo a Preciado en agosto pasado en Telemundo. Esta pelea le da a Hernández la oportunidad de darse a conocer por los televidentes de la red y ganar un cinturón. Dice que ha llegado demasiado lejos en su carrera para perder esta pelea. Has ganado todas las peleas menos dos por nocaut. ¿Debería asumirse que eres más un pegador que un boxeador? Honestamente, es todo lo contrario. Soy mucho más boxeador que golpeador. Eso es interesante porque Dennis Contreras ha logrado nocauts consecutivos. El primero fue contra tu próximo oponente. Contreras recibe un buen puñetazo, pero tú lo detuviste. ¿Cómo pudiste detenerlo? Sentí que lo estaba superando, pero me lastimó en el séptimo round. Pude recuperarme y luego detenerlo en el mismo round. Por favor, tenga en cuenta que lo golpeé con muchos golpes y el árbitro detuvo la pelea. Nunca bajó. Tiene un mentón realmente bueno y golpea muy fuerte. ¿Has visto pelear a Preciado? De hecho, vi su pelea contra Contreras. No logró la victoria pero luchó bien. Parece muy fuerte. ¿Siente que mentalmente puede tener una ventaja después de haber derrotado a Contreras? Definitivamente no estoy dependiendo de eso. Cada pelea es diferente. Me he preparado bien para ganarme la victoria. ¿Qué tipo de pelea esperas el viernes? Siento que será una pelea emocionante. Esta es la primera vez que aparezco en Telemundo. Estoy muy motivado para aprovechar esta oportunidad y salir victorioso. * * * “El Fofo” Hernández vs Preciado será televisado EN VIVO a las 12AM a través de Telemundo. Consulte sus listados locales. Gervonta “Tank” Davis Virtual Media Day Lomachenko entró al ring lesionado contra López

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.