Suspenden eventos de boxeo en Nueva York Después de una estrecha consulta con la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, se determinó que los eventos del sábado y martes no pueden proceder procederse por la actual crisis de Coronavirus. Top Rank trabajará con la Comisión para reprogramar los eventos tan pronto como sea seguro para todos los involucrados. La salud y la seguridad de los luchadores y sus equipos, y de todos los involucrados en la promoción de estos eventos, necesitaban dar este paso. Chavez Jr: Coronavirus es puro espectáculo Evento de Lou DiBella en Atlantic City para el 19 de marzo es cancelado

