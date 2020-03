Chavez Jr: Coronavirus es puro espectáculo “Hijo de la leyenda” Julio César Chávez Jr. no cree en la pandemia de cononavirus. “Dicen que hay coronavirus en Culiacán. Cierto o no, es un espectáculo puro para mí. No desde China hasta Culiacán, aunque hay muchos chinos en Culiacán. Buena comida china! dijo Junior en las redes sociales. Anuncian Usyky-Chisora para mayo 23 en Londres Suspenden eventos de boxeo en Nueva York

