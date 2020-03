Anuncian Usyky-Chisora para mayo 23 en Londres Mientras que el boxeo en los EE. UU. Está paralizado por la histeria del coronavirus, Matchroom Boxing celebró una conferencia de prensa de lanzamiento en Londres para el choque del 23 de mayo entre los pesos pesados ​​Oleksandr Usyk y Derek Chisora ​​en The O2 Arena. El espectáculo se mostrará en vivo en la taquilla de Sky Sports en el Reino Unido y DAZN en los EE. UU. Chavez Jr: Coronavirus es puro espectáculo

