Expectativa por la posible cancelacion de eventos por la Comisión de Nevada Por Karl Freitag Durante una reunión de emergencia por teléfono el sábado, la Comisión Atlética del Estado de Nevada canceló todos los deportes de combate hasta su reunión del 25 de marzo debido al coronavirus. Esta decisión afecta solo a dos eventos de aficionados programados durante ese período. Las decisiones sobre los grandes eventos de boxeo se tomarán en la reunión del 25 de marzo y las indicaciones son que no serán buenas noticias. El próximo calendario de boxeo en Las Vegas incluye un evento de Showtime del 28 de marzo (Luis Nery vs. Aaron Alameda) en el Park MGM, un show de Top Rank del 11 de abril (Jerwin Ancajas vs. Jonathan Rodriguez) en The Cosmopolitan y uno de Top Rank del 25 de abril. espectáculo (Naoya Inoue vs. John Riel Casimero) en Mandalay Bay. Canelo Alvarez contra Billy Joe Saunders está previsto para el 2 de mayo en el T-Mobile Arena, pero el anuncio oficial está en espera debido a todo el caos actual en el mundo de los deportes y el entretenimiento. UFC ha estado a la vanguardia al tratar de organizar sus eventos a pesar de las limitaciones actuales. Trasladaron eventos del 28 de marzo y 11 de abril desde otros lugares a sus instalaciones de APEX (con solo personal esencial presente y sin espectadores). Si bien esas fechas no se ven afectadas por la decisión NSAC del sábado, el presidente de UFC, Dana White, puede leer la escritura en la pared. Dijo en SportsCenter que está buscando nuevas ubicaciones que permitan los dos espectáculos. “Las peleas continuarán”, dijo. “Ellos continuarán. No nos detenemos Seguiremos encontrando la forma de pelear “. El evento UFC de la próxima semana en Londres también se trasladará. No por algún problema con las autoridades del Reino Unido que permiten eventos, sino por las restricciones de viaje recientemente implementadas entre los Estados Unidos y el Reino Unido. White declaró que las cosas están cambiando por hora. Escándalo de Tyson Fury por supuesta 'carne contaminada' estalla en Reino Unido Anuncian Usyky-Chisora para mayo 23 en Londres

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.