Suspenden evento de Boxeo en Republica Dominicana Cortesía: Yancen Pujols- El Caribe/ República Dominicana El gobierno dominicano no dio la autorización para la cartelera de boxeo anunciada para este sábado en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz. La información la ofreció a elCaribe el ministro de Deportes, Danilo Díaz. “Lo primero es que entra en conflicto con la ordenanza gubernamental del toque de queda, se estaría violando esa decisión y no se puede”, dijo Díaz por la vía telefónica. “Lo segundo es que las actividades deportivas están suspendidas en el país. Nosotros esperamos que para la segunda fase de la desescalada pues se pueda comenzar con algunas, pero para eso hay que esperar la decisión de la Comisión (de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus)”, señaló el ministro. Desde principios de semana, comenzó a anunciarse la realización de esta velada con dos peleas estelares, una de ellas entre los dominicanos Norberto “Meneito” Jiménez y Eliezer Aquino por el cetro Fedelatin supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La otra presentaba a Luis Salazar contra Juan Carlos Cordones en el peso superligero. Este miércoles, Bélgica Peña, de la compañía Shaun Boxing, dijo a este diario que todo estaba listo para el montaje de la actividad y que de hecho tenían los permisos para que no caer en conflicto con las medidas especiales del gobierno ante la pandemia del coronavirus, que incluyen horarios específicos de circulación. Se tenía programado que la jornada fuese en la tarde, aunque se había informado que sería de noche y que se transmitiría en diferido por la cadena internacional Espn. “Hicimos esfuerzos para que fuese posible, pero lamentablemente no se podrá”, añadió el ministro Díaz Vizcaíno. Se anunció que el miércoles les harían las pruebas de detección del Covid-19 al personal que estaría en la pelea y que hoy se le haría una sanitización al Coliseo Carlos “Teo” Cruz, ubicado en el Ensanche La Fe de esta capital. Gilberto Mendoza fue reelegido presidente de la AMB 2020-2025

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.