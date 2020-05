Gilberto Mendoza fue reelegido presidente de la AMB 2020-2025 El jueves, con el voto afirmativo de todos sus miembros, la Asamblea de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) reeligió a Gilberto Jesús Mendoza en su posición de presidente de la organización pionera para el período 2020-2025 para continuar el proceso de modernización que él ha estado desarrollando en los últimos años. Tras la propuesta del proceso electoral de acuerdo con el final del actual mandato de 2015-2020, la asamblea completa acordó agotar los límites legales y reelegir a Gilberto Jesús Mendoza por aclamación. La AMB ha estado trabajando sin parar y ha creado un mecanismo en línea, como GoToMeeting, para permitir a sus miembros en los cinco continentes discutir diferentes temas de interés para la entidad, a pesar de la distancia. Durante la Asamblea, se convocó a la comisión electoral, compuesta por Francisco Piña, Jesper Jensen y Renzo Bagnariol. Como no se hicieron nominaciones adicionales para el puesto, los miembros fueron llamados a votar y eligieron por unanimidad a Mendoza para un nuevo período, que tuvo un gran desempeño al frente de la AMB en el período 2015-2020. Los 10 miembros con derecho a voto acordaron realizar la votación en línea este jueves por la mañana. Renzo Bagnariol, de Nicaragua, Gustavo Padilla, de Panamá, Carlos Chávez, de Venezuela, Shivana Inalsingh, de Trinidad y Tobago, George Martínez, de Canadá, Mariana Borissova, de Bulgaria, Francisco Piña, de Colombia, Julio Quintero, de Venezuela y Luis Pabón, de Puerto Rico, votó a favor de la continuidad del proyecto del presidente actual. Además, 25 directores con voz, apoyaron la moción y dieron su apoyo a Mendoza, con la novedad de que por primera vez en la historia hubo participación de miembros mexicanos, Miguel Torruco y Alfredo Polanco. “Reitero mi agradecimiento a todos los que me otorgan este voto de confianza, a todos los que se apegan al plan de trabajo de los últimos cinco años. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Seguiremos avanzando en cosas como acercarnos al atleta y el desarrollo sistemático ”, aseguró Mendoza a todos los directores después de su ratificación. El presidente recordó las palabras de su padre y presidente emérito de la organización, Gilberto Mendoza: “Creo que la palabra de mi padre encaja, podemos hacerlo, hagámoslo, hagámoslo juntos. Así es como he querido actuar. Debemos permanecer unidos ”. “Estoy agradecido por permitirme ser parte de algo histórico. Es complejo, hemos hecho cosas productivas. Gracias a los médicos, los funcionarios, la academia; Quiero decirles que continuarán siendo los pilares de mi gestión. Ahora queremos poner esfuerzo en TI, entre otras cosas, pero independientemente de cualquier sistema que tengamos, la calidad humana y las personas que nos acompañan son muy importantes. Muchas gracias a los directores. Tengo que agradecerles a todos, ustedes son muy importantes ”, dijo Mendoza. El actual presidente de la Asociación Mundial de Boxeo fue ratificado gracias al trabajo que ha realizado en los últimos cinco años. Bajo su administración, la AMB ha tenido logros nunca antes vistos como la creación de la Academia de la AMB para el desarrollo sistemático del deporte, el enfoque con países como China, Rusia y México, la transformación de la entidad en una organización profesional y amateur para haga su contribución y ayude a rescatar el boxeo en todas las áreas, además del uso de nuevas herramientas de comunicación para llevar a cabo el trabajo de manera eficiente y adaptada a los tiempos. Suspenden evento de Boxeo en Republica Dominicana Fury busca hacer una Película y habla de Denzel Washington para protagonista

