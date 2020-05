Fury busca hacer una Película y habla de Denzel Washington para protagonista

El campeón mundial de peso pesado del WBC Tyson Fury dijo que está trabajando para hacer una película que cuente la historia de su vida. Según Fury, le gustaría que Denzel Washington desempeñara el papel principal en la película . “Ahora estoy negociando con los directores de Hollywood sobre la película” The Tyson Fury Life Story “. Me preguntaron qué actor me gustaría ver en el papel principal. Obviamente, Denzel Washington. Siempre decía que sería Denzel, pero todos se reían de mí. Si, no me importa! Me gustaría decidir sobre el intérprete del papel principal. ¡Denzel puede jugar con cualquiera! Pero no estoy seguro de que pueda hablar con voz ronca “, dice BT Sport citando a Tyson Fury. El Boxeo de vuelta en Alemania el 12 de junio

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.