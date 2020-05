El Boxeo de vuelta en Alemania el 12 de junio El promotor de boxeo alemán AGON ha recibido la autorización para presentar un evento de boxeo a pesar de la pandemia de COVID-19. Las autoridades de Berlín aprobaron la solicitud del evento del Director Deportivo de AGON, Dr. Strickrodt, y bajo estrictas normas de higiene y seguridad, AGON llevarán a cabo ocho peleas en los “Havelstudios” de Berlín el viernes 12 de junio. Debido a las regulaciones de Coronavirus por parte del Senado, solo las personas directamente involucradas en el evento, como boxeadores, entrenadores y jueces tienen permitido participar. Los espectadores no están permitidos. El último evento de AGON con tres peleas de campeonato tuvo que cancelarse debido al Coronavirus. En la medida en que las circunstancias lo permitan, AGON compensará las peleas de campeonato canceladas el 12 de junio. Esto significa que Jack Culcay defenderá su título OMB-Internacional y Björn Schicke su título EBU-UE. Vincenzo Gualtieri abordará el campeonato nacional alemán. El CEO de AGON, Ingo Volckmann, se alegra de estar de vuelta en el ring: “Para nosotros, el evento significa un paso más hacia la normalidad”. Las peleas están disponibles en bild.de el 12 de junio. Mauricio Sulaiman: Los Rounds de Campeonato

