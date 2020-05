ADMIRABLE Excampeón Hassan N ´Dam da clases de boxeo gratis en hospital en Francia. Por. Gabriel F. Cordero El excampeón mundial de boxeo Hassan N’Dam da clases de boxeo gratis en el hospital Villeneuve-Saint-Georges de las afueras de París el 27 de mayo del 2020. N´Dam da al personal del hospital clases gratis en agradecimiento por el cuidado que brindan a su suegro, quien combate el coronavirus de esa forma deseada retribuir de algún modo al personal del hospital francés que atiende a su suegro mientras lucha contra el coronavirus. Las sesiones con el personal del hospital le dan a N’Dam la oportunidad de pasar más tiempo con su suegro. De esa forma ayuda a las enfermeras, médicos y otros miembros del hospital pueden descargar las tensiones de largas jornadas de trabajo durante la pandemia. N’Dam, de 36 años y quien representó a Camerún en los Juegos Olímpicos del 2016, ganó 37 de 41 peleas como profesional, 21 de ellas por nocaut. Fue campeón mundial de peso mediano. Sus clases de medios hora son muy populares entre el personal del hospital. Deborah Gouffran colaboró ​​a esta nota desde Villeneuve-Saint-Georges, Francia Suspenden evento de Boxeo en Republica Dominicana

