Sulecki se retira de la pelea de Munguia nuevamente Por Przemek Garczarczyk Cancelado. De nuevo. Según su promotor Andrzej Wasilewski, Maciej Sulecki (29-2, 11 KOs), quien estaba programado para pelear contra el invicto Jaime Munguia (36-0, 29 KOs) en El Paso el 19 de junio, transmitido por DAZN, se retiró del concurso. Munguia-Sulecki estaba programado originalmente para el 24 de abril, pero Sulecki se retiró debido a una lesión. Después del reemplazo, D’Mitrius Ballard también se retiró por una lesión y la fecha se retrasó hasta el 19 de junio con Sulecki nuevamente como oponente. El 19 de junio es una situación de tormenta perfecta entre DAZN, ESPN, Showtime y Thriller que están todos programados para eventos el mismo día. Jake Paul contra Tyron Woodley de UFC en Showtime 2021, El Año del Boxeo: Aniversario de Don José Sulaimán

