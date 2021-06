Jake Paul contra Tyron Woodley de UFC en Showtime Por TMZ.com Es oficial: ¡el próximo oponente de boxeo de Jake Paul es el ex campeón de peso welter de UFC Tyron Woodley! Ambas partes han firmado contratos para enfrentarse el 28 de agosto en Showtime Championship Boxing. , ¡y Jake ya está hablando de todo tipo de basura! “Tengo una lista de personas a las que planeo noquear y cuando entro en mi cuarta pelea profesional”, dijo Paul … “Estoy emocionado de tachar al primero de la lista desafiándome a mí mismo contra Tyron Woodley, un cinco veces campeón de UFC conocido por su poder de nocaut “. Paul, de 24 años, tiene marca de 3-0 como profesional, con victorias sobre Nate Robinson y el luchador de UFC Ben Askren. Woodley, de 39 años, ganó el campeonato de peso welter de UFC en 2016 con un feroz nocaut sobre el legendario delantero Robbie Lawler. Tiene victorias sobre estrellas como Carlos Condit, Stephen “Wonderboy” Thompson y Darren Till. Pero Woodley se encuentra actualmente en una racha de cuatro derrotas consecutivas, después de caer ante estrellas como Kamaru Usman, Gilbert Burns y Colby Covington. Jake insiste en que no le teme a Woodley, diciendo: “Tyron se pasó la boca demasiado en el vestuario cuando noqueé a su mejor amigo Ben y me gané el primer lugar en la lista de muertes de niños problemáticos. “Tyron es un hombre experimentado que ha peleado contra los mejores luchadores de MMA del mundo, pero será derribado por una estrella adolescente de Disney en 2 rondas. “Quizás esta vez Dana White realmente sea un hombre de palabra y apueste su dinero por su ex campeón en lugar de intentar socavar mi éxito como un ex celoso. Influencer vs MMA … vamos a hacerlo. Es la hora del espectáculo “. Mayweather: esta pelea no llegará a la distancia Sulecki se retira de la pelea de Munguia nuevamente

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.