Mayweather: esta pelea no llegará a la distancia Floyd Mayweather ha hecho algunas declaraciones audaces antes de su combate de boxeo contra Logan Paul. En un video promocional para el equipo de apuestas deportivas BetOnline.ag , Mayweather garantizó que la pelea de exhibición terminará antes de las ocho rondas asignadas. La pelea entre Mayweather y Paul, programada para este domingo en Showtime pay-per-view, es un combate de boxeo de exhibición donde las reglas permiten un máximo de ocho asaltos. Sin embargo, Mayweather advirtió a los espectadores que no esperen una pelea completa de ocho asaltos. “Esta pelea no llegará hasta el final, lo prometo. Apueste ”, dijo Mayweather. También declaró que derribará absolutamente a Paul, y que los apostadores deberían confiar en que suceda. Los números de los apostadores proyectan lo mismo que las probabilidades son -350, lo que implica una probabilidad del 77,8% de que Paul caiga. “¿Logan Paul golpeará la lona? Absolutamente, apueste todo su dinero ”, dijo Mayweather. Queda por ver si estas expectativas se concretan o no, pero está claro que Mayweather está concentrado y no se toma a su oponente a la ligera. El campeón de cinco divisiones es un enorme favorito de -14/1 (1/14) contra Paul, lo que significa que un apostador tendría que arriesgar $ 1,4 / 1 solo para devolver $ 1/1 por una victoria. El legendario luchador hace algunas predicciones más para las apuestas de utilería que ofrece BetOnline.ag antes de la pelea. Puede encontrar todos los accesorios disponibles a continuación, y se agregarán más esta semana. Floyd Mayweather vs Logan Paul Fight Lines Floyd Mayweather vs Logan Paul

Floyd Mayweather -1400 (14/1)

Logan Paul +700 (7/1) Método de victoria

Floyd Mayweather por KO, TKO o DQ 4/11

Floyd Mayweather por decisión o decisión técnica 2/1

Logan Paul por KO, TKO o DQ 8/1

Empate o empate técnico 14/1

Logan Paul por decisión o decisión técnica 28 / 1 ¿Llegará la lucha a la distancia programada?

Sí +200 (2/1)

No -300 (1/3) ¿Terminará la pelea en el primer asalto?

Sí +300 (3/1)

No -500 (1/5) Floyd Mayweather – Apuestas de ronda

Floyd Mayweather por KO / TKO / DQ Ronda 1 7/2

Floyd Mayweather por KO / TKO / DQ Ronda 2 15/4

Floyd Mayweather por KO / TKO / DQ Ronda 3 11/2

Floyd Mayweather por KO / TKO / DQ Ronda 4 15/2

Floyd Mayweather por KO / TKO / DQ Ronda 5 19/2

Floyd Mayweather por KO / TKO / DQ Ronda 6 11/1

Floyd Mayweather por KO / TKO / DQ Ronda 7 12/1

Floyd Mayweather por KO / TKO / DQ Ronda 8 14/1 Logan Paul – Ronda de apuestas

Logan Paul por KO / TKO / DQ Ronda 1 25/1

Logan Paul por KO / TKO / DQ Ronda 2 25/1

Logan Paul por KO / TKO / DQ Ronda 3 33/1

Logan Paul por KO / TKO / DQ Ronda 4 33/1

Logan Paul por KO / TKO / DQ Ronda 5 40/1

Logan Paul por KO / TKO / DQ Ronda 6 50/1

Logan Paul por KO / TKO / DQ Ronda 7 66/1

Logan Paul por KO / TKO / DQ Ronda 8 66/1 Floyd Mayweather vs Logan Paul Props ¿Tener capucha sobre la cabeza durante la huelga?

Ambos 4/5

Solo Logan Paul 2/1 Solo

Floyd Mayweather 5/2

Ninguno 7/2 ¿Qué pasará primero antes de la pelea?

Mayweather se quita la capucha -200 (1/2)

Mayweather se quita la máscara +150 (3/2) ¿Tocarán los luchadores los guantes antes de abrir la campana?

Sí +175 (7/4)

No -250 (2/5) Compras totales de pago por visión superiores

o inferiores a 3 millones ¿Se unirá Jake Paul al equipo de transmisión durante el evento principal?

Sí +400 (4/1)

No -700 (1/7) ¿Qué dirá primero el equipo de transmisión?

50-0 5/4

YouTube 3/2

McGregor 5/2

Rope-a-dope 5/1 ¿Qué pasará durante la pelea?

Paul pierde la boquilla 2/1

Mayweather pierde la boquilla 3/1

Paul da un golpe bajo 3/1

Mayweather da un golpe bajo 5/1

Ambos

peleadores serán derribados 6/1 Cualquiera de los peleadores quedará inconsciente 7/1

Cualquiera de los peleadores ingresará en el hospital después de la pelea 10/1

Jake Paul entra al ring durante una ronda de pelea 10/1

Paul recibe un diente roto 28/1

Mayweather obtiene un diente roto 33/1

Paul muerde a Mayweather 50/1

Mayweather muerde a Paul 66/1 Primero en sangrar

Logan Paul -600 (1/6)

Floyd Mayweather +350 (7/2) ¿Floyd Mayweather sangrará?

Sí +250 (5/2)

No -400 (1/4) ¿Sangrará Logan Paul?

Sí -150 (2/3)

No +110 (11/10) ¿Qué parte de Logan Paul sangra primero?

Labio / Boca 7/4

Ojo 2/1

Ojo / Cuenca / Ceja 2/1

Nariz 5/2

Oreja 4/1

Cualquier otra área de la Cabeza / Cuello 5/1 En

cualquier parte debajo del cuello 5/1

Mejilla 6/1 ¿A quién llamará Logan Paul en ring tras pelea?

Conor McGregor -200 (1/2)

Otro +150 (3/2) Derribos

Floyd Mayweather será derribado +550 (11/2)

Floyd Mayweather no será derribado -1000 (1/10)

Logan Paul será derribado -350 (2/7)

Logan Paul no será derribado +225 (9/4)

Cualquiera de los dos boxeadores será derribado -375 (4/15)

Sin derribos +240 (12/5) ¿Qué luchador será derribado primero?

Logan Paul -1000 (1/10)

Floyd Mayweather +550 (11/2) * * * Video de Floyd: https://www.instagram.com/p/CPi3wEiBQLs/ Eventos en Las Vegas tendrán la capacidad máxima permitida Jake Paul contra Tyron Woodley de UFC en Showtime

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.