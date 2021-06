Eventos en Las Vegas tendrán la capacidad máxima permitida Casi 16 meses desde que Tyson Fury noqueó a Deontay Wilder frente a una multitud agotada de Las Vegas, Top Rank, de acuerdo con las regulaciones de Nevada, regresa a su capacidad máxima con el trío de eventos de junio en The Theatre en Virgin Hotels Las Vegas. La carrera de tres semanas comienza el sábado 12 de junio con el ex campeón mundial de peso pluma Shakur Stevenson (15-0, 8 KOs), quien peleará contra el contendiente namibiano Jeremiah Nakathila (21-1, 17 KOs) por el título mundial vacante interino de peso ligero junior de la OMB. . En el co-estelar de peso welter junior de 10 asaltos, el ex campeón mundial de dos pesos José “Sniper” Pedraza (28-3, 13 KOs) pelea contra el invicto Julian “Hammer Hands” Rodríguez (21-0, 14 KOs). Una semana después, el campeón mundial de peso gallo de la AMB / FIB Naoya “Monster” Inoue (20-0, 17 KOs) defiende sus títulos mundiales contra el retador obligatorio Michael “Hot and Spicy” Dasmarinas (30-2-1, 20 KOs), Mikaela Mayer (14-0, 5 KOs) hace la primera defensa de su título mundial de peso ligero junior femenino de la OMB contra Erica Farias (26-4, 10 KOs), y el campeón de peso pluma de la NABF Adam Lopez (15-2, 6 KOs) se enfrenta al ex junior el campeón mundial de peso pluma Isaac “Royal Storm” Dogboe (21-2, 15 KOs) en un combate a 10 asaltos. La acción concluye el 26 de junio, cuando el ex rey libra por libra Vasiliy Lomachenko (14-2, 10 KOs) pelea con el contendiente japonés Masayoshi Nakatani (19-1, 13 KOs) en una pelea de 12 asaltos de peso ligero, y el ex El campeón mundial de peso mediano Rob “Bravo” Brant (26-2, 18 KOs) lucha contra el invicto Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly (9-0, 5 KOs) en un enfrentamiento de 10 asaltos. Triller anuncia a Lampley como su nuevo anunciador Mayweather: esta pelea no llegará a la distancia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.