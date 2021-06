Triller anuncia a Lampley como su nuevo anunciador Triller Fight Club anunció hoy que ha contratado al ex anunciador de HBO paso a paso Jim Lampley como su nueva voz principal llamando a la acción en el ringside. Lampley comenzará su contrato de múltiples peleas con la cartelera del Triller Fight Club del 19 de junio en el préstamo Depot Park de Miami, que contará con ‘The Takeover’ Teófimo López (16-0, 12 KOs) defendiendo sus indiscutibles títulos mundiales de peso ligero del WBC, FIB y OMB por primera vez contra el retador obligatorio ‘Ferocious’ George Kambosos Jr. (19-0, 12 KOs). Colina sera el oponente de Badou Jack Eventos en Las Vegas tendrán la capacidad máxima permitida

