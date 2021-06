Colina sera el oponente de Badou Jack Showtime ha anunciado oficialmente que el ex campeón mundial Badou Jack (23-3-3, 13 KOs) ahora se enfrentará a Dervin Colina (15-0, 13 KOs) en el evento co-estelar de la transmisión de pago por evento Mayweather-Paul del domingo. Actualmente, Colina está clasificado como # 13 por la AMB en la división de peso súper mediano. Jack-Colina será un combate de diez asaltos en el peso semipesado. Jack estaba originalmente programado para desafiar al campeón de peso semipesado de la AMB, Jean Pascal, pero Pascal dio positivo por tres sustancias prohibidas y fue eliminado de la cartelera Triller anuncia a Lampley como su nuevo anunciador

