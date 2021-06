Conferencia de Prensa Final de Dubois-Dinu en Inglaterra El promotor del Salón de la Fama Frank Warren ofreció una conferencia de prensa final antes de la gran cartelera de Queensberry en Telford International Center en Telford, Inglaterra, el sábado en vivo por BT Sport 1. La parte superior de la lista es que Daniel Dubois (15-1, 14 KOs) regresa después de su derrota por lesión contra Joe Joyce en noviembre pasado contra Bogdan Dinu (20-2, 16 KOs) por el título vacante interino de peso pesado de la AMB. Se permitirán 1,000 fanáticos en el edificio. Daniel Dubois: Me he asociado con Shane y creo que estoy mejor que antes. Quería entrenar con Shane. Creo que es un gran entrenador, uno de los mejores y ha tenido campeones del mundo. Quería a alguien con esa experiencia. Esta es la pelea que necesitaba para volver, donde puedo actuar y obtener la devastadora victoria que necesito para demostrar que estoy de regreso. Necesitaba una prueba y no quería volver con un toque suave. Yo he tenido esa experiencia. Ahora es el siguiente paso en mi viaje. Bogdan Dinu: Mi experiencia marcará la diferencia. Estoy feliz de pelear en el Reino Unido porque es el mejor lugar para boxear en este momento. Estoy feliz de estar aquí para una gran pelea. Tengo la oportunidad de luchar por este cinturón. No importa quién sea el oponente. Vengo a ganar, me llevo el cinturón y me voy a casa. Frank Warren: Hay mucho en juego. Fue muy desafortunado cómo resultó para Daniel contra Joe Joyce, pero él es un hombre joven y todavía tiene mucho que dar. Es para que Daniel demuestre que él es el hombre que está saliendo adelante y sabremos más el sábado. Se enfrenta a un oponente muy duro y, mirando a Bogdan, parece estar en forma como un perro de carnicero. Tenemos dos pesos pesados ​​grandes, muy en forma y contundentes aquí y verán algo especial. Espero que salga como queremos y Daniel se restablezca. El ganador estará en una buena posición para luchar por la pelea por el título de la AMB en algún momento del próximo año. Aunque solo se nos permiten 1000 fanáticos en la atmósfera, será genial y es genial que estén de regreso. Paul: Lo destrozaré física, mentalmente. Colina sera el oponente de Badou Jack

