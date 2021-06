Paul: Lo destrozaré física, mentalmente. El boxeador campeón de las redes sociales Logan Paul (0-1) mostró sus habilidades durante un entrenamiento de medios el miércoles en el histórico 5th Street Gym en Miami mientras se acerca a su enfrentamiento de exhibición contra el gran Floyd “Money” Mayweather de todos los tiempos encabezando un Showtime PPV este domingo. 6 de junio desde el Hard Rock Stadium en Miami Gardens. Paul dice que esta pelea será diferente a la de Conor McGregor o Canelo Alvarez contra Mayweather. “Simplemente no soy ellos”, dijo Paul. “No voy a entrar allí con 155 libras. No voy a entrar allí con la pelea que significa todo el mundo para mí. No tengo nada que perder. Todo esto va a ser divertido para mí. Voy a jugar con Floyd, lo perseguiré y lo golpearé fuerte. Lo voy a destrozar física, mentalmente, todo. No me gusta compararme con otros chicos. Por muy buenos que sean, no soy ellos “. Dos títulos de GOLD de la AMB en juego el viernes en Rusia Conferencia de Prensa Final de Dubois-Dinu en Inglaterra

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.