Sulaimán recibe Doctorado Honoris Causa El lunes, como parte del Foro Internacional de Educación Física y Cultura Deportiva, el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, recibió el doctorado Honoris Causa por parte del DHC, Omar Alcántara Barrera en reconocimiento a su labor como líder del WBC, siempre promoviendo el respeto, la justicia, práctica deportiva de juego limpio y solidario. “Estoy realmente emocionado”, dijo Sulaiman. “Es difícil describir cómo me siento ahora. El deporte está en la sangre de los Sulaiman. A través del deporte hemos podido servir a los demás. Cada boxeador tiene una historia inspiradora. Todos los boxeadores nos enseñan que no hay cumbres inalcanzables. A través del box, hemos podido ayudar a esas historias de alguna manera. “Hoy es un día muy importante en mi vida. Me siento muy honrado de recibir esta distinción, que acepto con gran orgullo en nombre de todos los boxeadores del mundo ”. Francisco Javier González, uno de los comunicadores deportivos más importantes de México, formó parte del panel y dedicó emotivas palabras a Don José Sulaimán, recordando su sonrisa y su eterna voluntad de ayudar. Don Francisco comentó que ve muchas de esas cualidades en el ahora líder del CMB, Mauricio Sulaimán. Lo felicitó por esta distinción y lo exhortó a seguir trabajando con el mismo amor, dedicación, inteligencia y compromiso que siempre pone en su trabajo. La Cumbre Mundial del Conocimiento también distinguió al Consejo Mundial de Boxeo como el mejor organismo sancionador del mundo con una hermosa águila imperial dorada. Mauricio Sulaimán recordó conmovedoramente a su padre Don José Sulaimán, y destacó que el WBC sigue guiándose por los mismos principios de justicia, honor, responsabilidad, lealtad, solidaridad y empatía, delineados por el Presidente For Life del WBC. Recordó la vocación inquebrantable de su padre de servir siempre a los demás y todo el camino que tuvo que recorrer para convertirse en Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, donde desde su primer momento como líder se centró en dignificar el deporte y velar por la seguridad de nuestros héroes. del anillo. Para cerrar, Mauricio Sulaimán entretuvo a todo el panel hablando de boxeo. Recordó algunas historias sobre Muhammad Ali, Don King, Salvador Sánchez, Joe Frazier, George Foreman, Julio César Chávez, Daniel Zaragoza y sobre su legado en el ring. También habló sobre lo que estos personajes icónicos nos enseñaron fuera del ring. Las inducciones de la IBHOF se posponen para 2022

