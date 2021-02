Las inducciones de la IBHOF se posponen para 2022 El Salón de la Fama del Boxeo Internacional anunció hoy que debido a las muchas incógnitas de la pandemia de COVID-19 en curso entre ahora y junio y los meses restantes del año, el fin de semana de inducción de 2021 se pospondrá hasta el próximo año. La celebración del próximo año está programada del 9 al 12 de junio de 2022 y tendrá como tema una trilogía de inducción del fin de semana del Salón de la Fama. El evento honrará las Clases de 2020, 2021 y 2022 cuando un evento internacional de la escala del Fin de Semana de Inducción se pueda realizar de manera segura y sin restricciones en “La ciudad natal del boxeo”. “Luego de la cancelación del fin de semana de inducción del año pasado, el Salón de la Fama reconoce la importancia de detener otra ronda de celebraciones de inducción”, dijo el Director Ejecutivo del Salón de la Fama, Edward Brophy. “Sin embargo, la palabra trilogía es sinónimo de boxeo y si hay un deporte y un lugar que podrían tener el escenario perfecto para una Trilogía de Inducción, ese es el deporte del boxeo y el lugar es Canastota”. “Es muy importante honrar a los miembros con todas las comodidades que caracterizan al fin de semana del Salón de la Fama, incluida la mezcla entre celebridades y fanáticos del boxeo, y brindar a cada miembro el reconocimiento que tanto se merece”, continuó Brophy. El procedimiento de votación anual tiene lugar en el otoño de cada año y la Clase de 2022 se votará y anunciará a finales de este año. La clase de 2020 incluye a los boxeadores Bernard Hopkins, Juan Manuel Márquez, “Sugar” Shane Mosley, Frank Erne, Paddy Ryan, Barbara Buttrick, Christy Martin y Lucia Rijker; los promotores Lou DiBella, Kathy Duva y Dan Goossen y los periodistas Bernard Fernandez y Thomas Hauser. La Clase de 2021 incluye a los boxeadores Wladimir Klitschko, Floyd Mayweather Jr., Andre Ward, Laila Ali, Ann Wolfe, Marian Trimiar, Jackie Tonawanda y Davey Moore; el hombre de corte Freddie Brown, la doctora Margaret Goodman, el entrenador / gerente Jackie McCoy, el periodista George Kimball y el ejecutivo de televisión Jay Larkin. El calendario oficial de eventos de la trilogía de inducción del fin de semana del Salón de la Fama de 2022 y la información de compra de entradas se publicarán a finales de este año. Sulaimán recibe Doctorado Honoris Causa Bryan: estoy listo para Fury o Joshua

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.