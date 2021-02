Bryan: estoy listo para Fury o Joshua El recién coronado campeón de peso pesado de la AMB, Trevor Bryan, se reunió hoy con el promotor del Salón de la Fama, Don King. “Soy el único campeón en Estados Unidos ahora”, proclamó Bryan. “Soy una fuerza a tener en cuenta. Estoy de vuelta en el gimnasio de Pompano Beach. Estoy listo para Tyson Fury o Anthony Joshua. Tráelos “. Eso sí, antes que nada, Bryan tiene una cita obligatoria con el campeón de la AMB en receso Manual Charr, que debe tener lugar dentro de los 120 días. Las inducciones de la IBHOF se posponen para 2022 Ortiz-Hooker el 20 de Marzo en la Arena Fort Worth en Texas

