Ortiz-Hooker el 20 de Marzo en la Arena Fort Worth en Texas El enfrentamiento de peso welter del 20 de marzo entre el artista del nocaut en ascenso Vergil Ortiz Jr. (16-0, 16 KOs) y el ex campeón mundial Maurice “Mighty Mo” Hooker (27-1-3, 19 KOs) se llevará a cabo en el Dickies de 14,000 asientos. Arena en Fort Worth, Texas. “Es raro que dos peleadores se enfrenten frente a los fanáticos de su ciudad natal, pero con Dickies Arena justo al final de la calle donde nacieron Vergil y ‘Mo’, este lugar es exactamente el lugar correcto para esta pelea”, dijo Oscar. De La Hoya, presidente y director ejecutivo de Golden Boy. “Con una probable oportunidad de campeonato mundial en juego frente a amigos y familiares, esta es una pelea de acción garantizada para ver en persona o en la aplicación DAZN”. Las entradas para Ortiz Jr. vs. Hooker saldrán a la venta este viernes. Bryan: estoy listo para Fury o Joshua Entrevista: Austin Trout

