Entrevista: Austin Trout Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso mediano junior de la AMB Austin Trout (32-5-1, 18 KOs), quien se enfrentará a Juan Armando García el sábado en Chihuahua, México, habla con Peter Maniatis sobre sus peleas épicas con Miguel Cotto, Canelo Álvarez, Jermall y Jermall. Charlo, Erislandy Lara, Daniel Dawson y Frank LaPorto. Miguel Cotto

Es uno de esos sentimientos que intento recuperar, no me he sentido tan en la cima del mundo desde esa noche (derrotando a Miguel Cotto). Definitivamente fue un momento crucial en mi vida.

Austin Trout ganó por puntos sobre Miguel Cotto el 1 de diciembre de 2012 por el título de peso mediano junior de la AMB con puntajes de 119-109, 117-111,117-111. Saul “Canelo” Alvarez

Fue casi la noche perfecta. Tuvimos una gran multitud, una gran pelea. Desafortunadamente, la decisión no salió a mi manera o como pensé que debería haber sido. Definitivamente fue ‘un evento’. Al igual que la pelea de Cotto, estoy tratando de recuperar ese tipo de gloria. Daniel Dawson y Frank LaPorto

Dos compañeros duros. Frank, era todo corazón y Daniel tenía una de las manos derechas más duras que jamás haya sentido. Australia definitivamente se ha ganado mi respeto. Siempre ha sido un sueño llegar a Australia. Mirando la escena del boxeo allí para ver con quién puedo pelear para llegar allí. Jeff Horn, podría necesitar una pelea. El niño de Kostya Tszyu, podría necesitar una pelea. Eso sería genial (pelear contra Tim Tszyu). Me gustaría hacer algo así. Veamos si el pago es correcto. Tienes que cobrar por eso. Los hermanos Charlo

Son buenos luchadores, muy fuertes. Muy grande para peso mediano junior. Definitivamente fue un honor pelear contra ambos peleadores pero llevarlos a la distancia. Si miras todas las peleas antes y después de mí, simplemente estaban noqueando a todos. Pero no yo. Los llevé a aguas profundas. Me encantan las revanchas con todos los que perdí, pero entiendo que tengo que trabajar para volver a eso. Así que comienzo el 6 de febrero mi pelea de regreso y trato de volver a la lucha por el título. Juan Armando García (su oponente el sábado)

“Sé que lleva la dura sangre Mexicana. Sabemos que ir a la pelea, pelear contra un mexicano en México nunca es fácil o un paseo por el parque. Es por eso que entrenamos extremadamente duro. Sabemos que le gusta pelear y sentarse allí y golpear. Será una de esas situaciones en las que voy a luchar más duro o luchar de forma más inteligente. Seré lo suficientemente disciplinado para luchar de manera más inteligente “. Tim Tszyu y Jeff Horn

“Me encantaría ir a Australia y pelear contra Tim Tszyu y Jeff Horn. Preferiría comenzar con Jeff Horn y prepararme para la pelea de Tim Tszyu. Consigue dos campeones australianos y hazlo lo más grande posible “. Conociendo a Roberto Duran

“Estaba en Panamá peleando por el puesto número tres en la AMB y estaba peleando con un chico de Panamá y pude conocer al gran Roberto Duran. Es un héroe mío y un héroe de mi entrenador. Estábamos locos por darle la mano y saludarlo. Nos saluda y nos da la mano, luego se vuelve hacia nuestro oponente y le dice en español: ‘Este estadounidense tiene un montón de perra en él. Debería ser facil.’ Seguí golpeando al chico. No hay perra en ESTE tipo, Roberto “. Mejor Oponente

“Honestamente, el mejor tipo con el que peleé fue Erislandy Lara. Cada pérdida que he tenido, nadie me ha dominado. Siempre ha sido una pelea cerrada o una decisión cerrada, excepto por la pelea de Jarret Hurd que estuvo cerca hasta que no pude ir más. Contra Lara: no quería que una pelea terminara tanto. No había nada que pudiera hacer para cambiar nada porque él tenía respuestas para todo lo que yo tenía. El mejor oponente es Erislandy Lara. “Muy sabio, físicamente, probablemente Hurd. Literalmente no hay habilidades, solo todas las habilidades físicas. Él fue capaz de derribarme “. Ortiz-Hooker el 20 de Marzo en la Arena Fort Worth en Texas Tszyu-Hogan el 31 de Marzo en Australia

