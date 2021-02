Tszyu-Hogan el 31 de Marzo en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso mediano # 8 del CMB Dennis Hogan (28-3-1, 7 KOs) confía en derrotar al invicto peso mediano ligero # 2 de la OMB, # 3 de la FIB, Tim Tszyu (17-0, 13 KOs) cuando se enfrenten el 31 de marzo. “Tszyu no me eligió, yo lo elegí a él! Le dije a mi equipo que me consiguiera esta pelea y lo cumplieron ”, dijo Hogan a Irish-Boxing.com. “Esperaba todo. Siempre es un gran tren exagerado alrededor de los australianos. “El boxeador más puro sabe lo buena que es esta pelea, lo aprecia y sabe los problemas que causaré para el estilo de Tim, pero el aficionado casual se llevará una sorpresa. Todo lo que tienen que hacer es mirar mis peleas anteriores y verán el calibre con el que lo he estado mezclando “. Entrevista: Austin Trout Round 12 con Mauricio Sulaimán: Noche de Campeones

