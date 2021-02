Estrada: La revancha será mejor que la primera pelea FacebookGorjeoReddit Juan Francisco Estrada cree que su próxima revancha con Roman ‘Chocolatito’ González será una pelea aún mejor que su primera batalla, ya que se enfrentan por los títulos mundiales de peso supermosca del CMB y la AMB el sábado 13 de marzo en el American Airlines Center en Dallas, Texas, en vivo. en todo el mundo en DAZN. Estrada y Chocolatito se enfrentaron por primera vez en noviembre de 2012 en Los Ángeles, con Chocolatito defendiendo con éxito su título de peso mosca ligero de la AMB por decisión unánime, y ahora, más de ocho años después, se volverán a encontrar. La estrella mexicana Estrada (41-3 28 KOs) se ha establecido como el luchador # 1 en 115 libras y subrayó su estatus con una emocionante victoria por KO en el undécimo asalto sobre Carlos Cuadras en octubre en la Ciudad de México, saliendo de la lona en el tercer asalto para vencer. su compatriota por segunda vez en su carrera. El ex libra por libra # 1 Chocolatito (50-2 41 KOs) registró su propia victoria impresionante en la misma noche al vencer al joven mexicano hambriento Israel González en la primera defensa del título de la AMB que le arrebató a Kal Yafai con una victoria clínica por KO en Febrero en Texas. Ahora la pareja se enfrenta una vez más con la supremacía en Super-Flyweight en la línea, y Estrada cree que él es el hombre a vencer por segunda vez y que la revancha será aún más emocionante que la primera pelea. “Soy más fuerte y tengo más ganas que la primera pelea”, dijo Estrada. “Ambos somos campeones y vamos a querer ganar esta pelea. En la primera pelea, yo tenía 21 años y no tenía experiencia de grandes peleas internacionales, él era una libra por libra estrella en ese momento, pero ahora creo que esta vez me favorece. “Estamos peleando dos categorías de peso por encima de la primera pelea, por lo que ya es muy diferente. Sé que puedo ganar esta vez. Sé que es una pelea difícil y creo que será una pelea mejor, pero ya lo he enfrentado, conozco sus cualidades y siento que puedo vencer a un peleador que ha sido noqueado ”. Estrada y Chocolatito se enfrentan en una gran noche de acción en el estado de Lone Star, con su batalla como una de las tres peleas por el título mundial. Jessica McCaskill (9-2 3 KOs) defiende la corona indiscutible de peso welter mundial que le arrebató a Cecilia Brækhus (36-1 9 KOs) en agosto, mientras que el nuevo fichaje de Matchroom Hiroto Kyoguchi (14-0 9 KOs) defiende su WBA y Ring Magazine World Light -Títulos de peso mosca ante Axel Vega (14-3-1 8 KOs). Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster, a partir de $ 35 (más tarifas). AMB promueve a Jamal James a campeón Sulaimán recibe Doctorado Honoris Causa

