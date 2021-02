AMB promueve a Jamal James a campeón La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) nombró a Jamal James como su campeón de peso welter después de hacer cumplir las reglas y considerar su historial de boxeo. A través de una resolución del Comité de Campeonatos de la AMB, el organismo tomó la decisión con respecto a James. El estadounidense ganó el título interino el 8 de agosto de 2020 al derrotar por decisión unánime a Thomas Dulorme, en Los Ángeles, California. James ahora tendrá que cumplir un compromiso obligatorio contra Radzhab Butaev en su próxima pelea. Ambas partes tienen 30 días para negociar los términos de la pelea. En caso de que sea necesaria una oferta monetaria, se hará según las reglas de la AMB, y la división será del 75% para el campeón y del 25% para el retador. La Regla C.28 establece que el Presidente y el Comité de Campeonatos pueden elevar a un campeón interino a campeón a su discreción. La AMB considera el destacado récord de James como una razón favorable para elevarlo. MTK Global gana la subasta de la FIB por Dickens-Galahad Estrada: La revancha será mejor que la primera pelea FacebookGorjeoReddit

