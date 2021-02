MTK Global gana la subasta de la FIB por Dickens-Galahad MTK Global ganó la licitación el jueves por la pelea vacante por el título pluma de la FIB entre Jazza Dickens (30-3, 11 KOs) y Kid Galahad (27-1, 16 KOs). Chocarán por el cinturón después de que Josh Warrington lo dejara vacante el mes pasado. La fecha y el lugar de la pelea son por confirmar. Dickens y Galahad se enfrentaron anteriormente, y Galahad salió en la cima cuando ganó el título vacante de peso súper gallo británico en septiembre de 2013. Mas del Undercard de Berchelt-Valdez AMB promueve a Jamal James a campeón

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.