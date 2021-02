Mas del Undercard de Berchelt-Valdez El contendiente brasileño de peso mediano, Esquiva Falcao, regresa a Estados Unidos. Después de un par de victorias por nocaut el año pasado en su país de origen, el medallista de plata olímpico de 2012 se enfrentará al dos veces retador al título mundial Artur Akavov en un combate a 10 asaltos el sábado 20 de febrero desde el MGM Grand Hotel & Casino en Las Vegas. En una función especial de peso welter junior programada para ocho o seis asaltos, el mago del nocaut Elvis “The Dominican Kid” Rodríguez se enfrentará al veterano argentino Luis Alberto Verón. Falcao-Akavov, Rodriguez-Veron y combates adicionales de cartelera se transmitirán en vivo por ESPN +. La noche continúa en vivo por ESPN con el enfrentamiento entre mexicanos entre el campeón mundial súper pluma del CMB Miguel Berchelt y el ex campeón mundial Oscar Valdez, y el contendiente de peso ligero junior Gabriel Flores Jr. contra el ex retador al título mundial Jayson Vélez. Falcao (27-0, 19 KOs), clasificado No. 5 por la FIB y la OMB, es un profesional de siete años que terminó su excelente carrera amateur con un récord de 215-15. Ha ganado cuatro combates consecutivos por nocaut, incluido un nocaut en el octavo asalto sobre el veterano mexicano Jesús Antonio Gutiérrez en julio de 2019. Akavov (20-3, 9 KOs) casi destronó al campeón mundial de peso mediano de la OMB Billy Joe Saunders en diciembre de 2016, dejando caer un controvertido decisión. Desafió por el mismo título mundial en enero de 2019 y fue superado por Demetrius Andrade en camino a una derrota por nocaut técnico en el 12o asalto. Akavov peleó por última vez en octubre de 2019 y noqueó al veterano de 50 peleas Sergei Melis en cinco asaltos. Falcao dijo: “Estoy listo para enfrentarme a los mejores en mi división. Mi oponente es un buen boxeador, pero yo soy mejor y estoy listo para convertirme en campeón mundial. Ningún luchador me detendrá. Estoy entrenando muy duro con Robert García. Estoy entrenando con los mejores porque soy uno de los mejores. El 20 de febrero, le mostraré al mundo una vez más que estoy listo para convertirme en campeón mundial ”. Rodríguez (10-0-1, 10 KOs) emergió como uno de los mejores prospectos del boxeo en 2020, con marca de 5-0 con cinco nocauts, incluidos cuatro paros en los titulares dentro de la burbuja del MGM Grand Las Vegas. Peleó por última vez el 9 de octubre y se convirtió en el segundo hombre en noquear al veterano de 37 peleas Cameron Krael. Veron (18-2-2, 9 KOs) nunca ha sido noqueado como profesional y es un ex campeón de peso welter latino y sudamericano de la OMB. Viene de una derrota por decisión competitiva ante la medallista de bronce olímpica de 2012 Taras Shelestyuk en enero de 2020. Rodríguez dijo: “Quiero demostrar que estoy listo para las grandes peleas. Creo que merecía ser el prospecto del año. No ser nombrado Prospecto del Año me ha motivado más que nunca. Estoy aquí para convertirme en campeón mundial. Estoy muy agradecido por las oportunidades que me brinda Top Rank y por los esfuerzos de todo mi equipo. Voy a demostrar quién soy a través de mis acciones en el ring, no a través de palabras o redes sociales “. En otra acción de transmisión de ESPN +: Xander Zayas (6-0, 5 KOs), el prodigio puertorriqueño que celebró su cumpleaños número 18 en septiembre pasado, se enfrentará al nativo de Filadelfia James Martin (6-1) en una pelea de peso welter a seis asaltos. Zayas firmó con Top Rank a los 16 años y espera extender su racha de nocauts a cuatro contra Martin, quien nunca ha sido detenido en las filas pagadas. “Desde mi última pelea, he tenido un campamento extendido y he tenido la suerte de entrenar a numerosos campeones del mundo y los mejores luchadores, lo que me ha brindado una gran experiencia”, dijo Zayas. “Estoy emocionado de pelear el 20 de febrero y ofrecer un espectáculo para mis fanáticos”. Los pesos ligeros junior invictos chocan cuando el favorito del Valle Central de California, Bryan Lua (7-0, 3 KOs), se enfrenta al prospecto puertorriqueño Frevian González (4-0, 1 KO) en un combate a seis asaltos. González y Lua ganaron dos peleas cada uno dentro del MGM Grand Las Vegas Bubble el año pasado, con Lua anotando un nocaut sobre Luis Norambuena en su primera pelea luego de un descanso de 27 meses. Sonny “The Bronco” Conto (6-0, 5 KO), el último aspirante de peso pesado del sur de Filadelfia, está listo para regresar de un descanso de 13 meses contra Waldo Cortés (6-3, 3 KOs) en un combate a cuatro asaltos. Conto luchó contra diversas lesiones a lo largo de 2020, pero está listo para un 2021 más ajetreado. Cortés se enfrentó al favorito de Bubble Kingsley Ibeh en junio pasado, dando tan bien como recibió antes de ser noqueado en el cuarto asalto. La sensación de peso mediano nacido en Milwaukee Javier Martínez (2-0) hará su tercera aparición dentro del MGM Grand Las Vegas Bubble, esta vez en un combate a cuatro asaltos contra el nativo de Montana Billy Wagner (3-1, 1 KO). Uno de los jóvenes talentos más brillantes de Puerto Rico, Omar Rosario (2-0), hará su debut en Las Vegas en una pelea de cuatro asaltos en peso welter contra su compañero invicto Uriel Villanueva (1-0). Rosario, un joven de 23 años de Caguas, ganó las Pruebas Olímpicas 2020 para su país natal con 152 libras antes de elegir convertirse en profesional. MTK Global gana la subasta de la FIB por Dickens-Galahad

