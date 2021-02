Joel Diaz: Yildirim va a sorprender a Canelo y al mundo El entrenador Joel Díaz dice que su trabajo con el nuevo cargo Avni Yildirim sorprenderá al mundo cuando se enfrente al campeón de peso súper mediano del CMB / AMB Canelo Alvarez en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens en Florida el sábado 27 de febrero, en vivo en todo el mundo por DAZN (excepto México) . Díaz se asoció con Yildirim (21-2 12 KOs) a fines de octubre de 2019, pero debido a la pandemia de COVID, el enfrentamiento con Canelo será su primera pelea juntos después de 18 meses de trabajo, con la última acción de Yildirim en febrero de 2019 cuando perdió. por decisión técnica a Anthony Dirrell por la correa vacante del CMB en Minnesota. La inactividad podría ser un obstáculo para muchos antes de enfrentarse al número uno libra por libra, pero Díaz está feliz de que hayan podido trabajar en el arsenal del hombre turco y deshacerse de su estilo de ‘Mr Robot’ a puerta cerrada. y Díaz cree que los fanáticos de las peleas y los expertos se encontrarán con un nuevo Avni Yildirim el 27 de febrero, uno que está listo para sorprender al mundo contra Canelo (54-1-2 36 KOs). “Avni vino a Indio y en la primera semana de entrenamiento se enamoró de mi trabajo”, dijo Díaz. “Era el tipo más feliz que he conocido porque este tipo no solo es una rata de gimnasio y un gran trabajador, sino que es un luchador inteligente, le encanta aprender. Muchas de las cosas que nunca aprendió en su carrera, las ha aprendido ahora, y le encanta el trabajo que hago, y no importa lo duro que sea el trabajo, nunca se queja. “Esa es la razón por la que me gusta Avni, cualquier entrenador le gustaría tenerlo, él simplemente hace lo que le dices que haga. Es un verdadero soldado: le dices que haga algo, él simplemente lo hace. “Puede que Avni sea un perdedor, pero no le importa lo que digan los demás, está luchando por su país y conmocionará al mundo. “Es un peleador completamente diferente de cuando peleó con Dirrell y Chris Eubank Jr. Le dije, eres un tipo físicamente más fuerte que Dirrell pero no tenías defensa. Por eso lo llamaron ‘Sr. Robot’, pero ahora no hay ningún robot en él, se lo puedo decir. Hice una transformación completa porque le dediqué tiempo. La situación de COVID lo ayudó de alguna manera porque no había nada que hacer, no había peleas, así que solo para mantenerlo ocupado íbamos al gimnasio y trabajábamos en la técnica y lo convertíamos en un mejor luchador “. Fallece Campeón Olímpico y Mundial, Leon Spinks Mas del Undercard de Berchelt-Valdez

