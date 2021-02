Fallece Campeón Olímpico y Mundial, Leon Spinks Por. Gabriel F. Cordero El ex campeón mundial de peso pesado Leon Spinks falleció a la edad de 67 años. Spinks sucumbió al cáncer en Las Vegas el viernes. Es mejor conocido por derrotar al legendario Muhammed Ali por el título mundial en febrero de 1978. Se convirtió en campeón de peso pesado del WBC y AMB en tan solo su octava pelea. Ali recuperó el cinturón por decisión unánime en quince asaltos siete meses después. Se estima que 90 millones de televidentes vieron Ali-Spinks II en los EE. UU., Con 2 mil millones de televidentes en todo el mundo. El récord profesional general de Spinks fue 26-17-3 con 14 KOs. Ganó la medalla de oro Olímpica en peso semipesado en 1976 en Montreal, Canadá junto a otros como Sugar Ray Leonard, Leo Randolph, Howard Davis Jr y su Hermano Michael. Enfrento en su momento a: Muhammad Ali, Gerrie Cooetze, Larry Holmes, Carlos De Leon, Dwight Muhammad Qawi, Randall Cobb y Alfredo Evangelista entre otros. Joel Diaz: Yildirim va a sorprender a Canelo y al mundo

