Trout vence a García en México El ex campeón de peso súper welter de la AMB Austin “No Doubt” Trout (33-5-1, 18 KOs) vencio mediante una decisión unánime en diez rounds sobre Juan “Tortuga” García (21-7-2, 12 KOs) el sábado por la noche en el Polideportivo Sur en Chihuahua, México. Trout fácilmente domino la pelea y superó a García en todo el camino. Las puntuaciones fueron 99-91 en todas las tarjetas. Luego, Trout, de 35 años, declaró que era bueno estar de regreso en el ring y que se está dirigiendo hacia otra gran pelea. Boxeo Benefico con ex campeones el 11 de febrero en Japon Fallece Campeón Olímpico y Mundial, Leon Spinks

Top Boxing News

