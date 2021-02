Boxeo Benefico con ex campeones el 11 de febrero en Japon Por Joe Koizumi

Foto de Boxing Beat Campeones mundiales actuales y anteriores de Japón participarán en un evento de caridad llamado “Legend” el próximo jueves (un feriado llamado Día Nacional de la Fundación) en Tokio, Japón. Mostrarán exhibiciones especiales durante tres rounds en el Primer Gimnasio Yoyogi, de la siguiente manera: Naoya Inoue (AMB, campeón de la FIB de 118 libras) contra Daigo Higa (ex campeón del CMB de 112 libras, ahora peso gallo) Hiroto Kyoguchi (campeón de las 108 libras de la AMB) contra Akira Yaegashi (ex campeón de tres divisiones; retirado) Takashi Uchiyama (ex-AMB peso de 130 libras; retirado) vs. Kosuke Saka (JBC actual titular del peso de 130 libras) Sho Kimura (ex gobernante de peso mosca de la OMB) contra Yoshiki Takei (ex campeón de K-1 que hará su debut en marzo) Más otros tres combates. El organizador es un grupo empresarial en el sitio de un instrumento de prueba de PCR contra la infección por coronavirus COVID-19 que, según se informa, es muy rápido en las pruebas positivas o negativas para una audiencia estimada de 5,000 o menos. Los precios de las entradas que incluyen una prueba de PCR son los siguientes: $ 950, $ 474, $ 190 y $ 142 (entrada general). El único problema es que en la misma noche de este jueves habrá una muy esperada pelea por el título de peso pluma Japonés entre el campeón defensor WBC # 8 Ryo Sagawa (10-1, 5 KOs) y JBC # 1 Hinata Maruta (10-1-1, 8 KOs) en el Korakuen Hall, Tokio. El evento de caridad comenzará a las 4:30 PM y la audiencia se trasladará al Salón después para que puedan ver el título de Sagawa-Maruta, con suerte. Mercado retiene el título femenino supergallo del WBC en Hermosillo, Mexico Trout vence a García en México

