Mercado retiene el título femenino supergallo del WBC en Hermosillo, Mexico La campeona mundial de peso súper gallo del CMB Yamileth “Yeimi” Mercado (17-2, 5 KOs) retuvo su título con una decisión unánime en diez rounds sobre Alejandra “Rockera” Guzmán (11-2-2, 5 KOs) el sábado por la noche en los Jardines del Pedregal en Hermosillo, Sonora, México. Las puntuaciones fueron 98-92, 98-92, 98-93. En la pelea co-estelar, el peso gallo Wilibaldo “Wili” García (12-4-1, 6 KOs) superó a Oscar Nery Plata (13-3-1, 7 KOs) en una pelea de ocho asaltos por puntajes de 79-74, 78- 73, 76-75. Boxeo Benefico con ex campeones el 11 de febrero en Japon

Top Boxing News

