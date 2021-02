Parker: estoy listo para vencer a Fa el 27 de febrero Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso pesado de la OMB Joseph Parker (27-2, 21 KOs) confía en la victoria contra el # 6 Junior Fa de la OMB (19-0, 10 KOs) cuando se enfrenten el 27 de febrero en Sparks Arena, Auckland, Nueva Zelanda. “Habíamos estado trabajando muy duro para asegurarnos de que alcancé su punto máximo en diciembre y entregué una actuación que hubiera hecho que la división de peso pesado se sentara y se diese cuenta”, dijo Parker. “Así que fue muy decepcionante cuando Junior tuvo que posponerlo. Pero estas cosas pasan en el boxeo. Lo bueno es que Junior está ahora en camino de estar 100% en forma y listo para comenzar en febrero. No lo querría de otra manera “. Mercado retiene el título femenino supergallo del WBC en Hermosillo, Mexico

