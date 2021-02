Dominicano Rosa espera una oportunidad de título mundial El peso mínimo Erick Rosa es uno de los prospectos del boxeo dominicano que más ha llamado la atención en los últimos meses. Desde su debut, ha demostrado su calidad y rápido ascenso mientras sueña con convertirse en campeón del mundo a corto plazo. Apodado “Mini PacMan”, es un guardia zurdo, que en solo dos peleas ya se ha convertido en campeón de Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). A los 20 años de edad, el luchador está clasificado por varias organizaciones mundiales y quiere una oportunidad por el título. “Ya ocupa el noveno lugar, tanto por la AMB como por la CMB. Nuestro plan para él es tenerlo clasificado en los cuatro cuerpos para luchar por el título mundial, tal vez dentro de otras dos peleas ”, dijo Bélgica Peña, quien maneja la carrera de Rosa a través de la empresa Shuan Boxing, en una entrevista con Thegondol.com. La razón por la que sienten que Rosa está preparada para grandes desafíos a corto plazo es su experiencia amateur. Como señala el portal, el santo domingo tuvo un récord amateur de 356 victorias y solo 4 derrotas, lo que le ha dado mucha confianza en su carrera profesional. “Debido a su talento, su gran experiencia amateur y la forma en que lo vimos entrenar en el gimnasio, decidimos que estaba listo para debutar peleando 10 asaltos, algo que no hacemos con todos los peleadores. Además, con pesos más pequeños a veces hay que hacer grandes cosas para llamar la atención ”, dijo Peña. El dominicano se prepara para regresar al ring el 12 de marzo, en su país natal, para pelear contra Alexis Díaz. La pelea será una buena prueba para Rosa, ya que el oponente venezolano tiene experiencia, incluidas las peleas por el campeonato mundial. Parker: estoy listo para vencer a Fa el 27 de febrero

