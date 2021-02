Boxing News

Por Mauricio Sulaiman

Hijo de Jose Sulaiman – Presidente del WBC No pude evitar escribir sobre el Super Bowl, mientras escribo esta columna la mañana del juego. Hay una gran expectativa y una expectación tensa, porque es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, comparable a una final de la Copa del Mundo o el cierre de los Juegos Olímpicos. Fue una temporada muy complicada, pero todos debemos admitir que la NFL hizo un gran trabajo manteniéndola viva y estamos cerrando la temporada con el último partido con la afición en el estadio. El enemigo universal, Covid-19, llegó y congeló el mundo durante meses, sin tener un solo evento deportivo en vivo. Llegó la temporada de la NFL y se llevó a cabo. Hubo muchos jugadores lesionados, por falta de entrenamiento adecuado y sin pretemporada. Pero el resultado final ha sido maravilloso, ya que millones de personas pudieron disfrutar de la pasión del deporte y así tener un breve pero glorioso escape de las preocupaciones diarias que todos hemos vivido durante todo un año trascendental. ¿Quien ganó? ¿Brady o Mahomes? ¿Brady con su experiencia y liderazgo a los 43 años, o Mahomes con su ímpetu, juventud y habilidad, que lo distingue como una de las posibles leyendas futuras del campo? Si fuera boxeo, las probabilidades favorecerían a Mahomes, aunque aquí es diferente, porque hay un equipo detrás de los mariscales de campo y en el boxeo es el esfuerzo individual dentro del ring. La gran mayoría de boxeadores legendarios terminaron sus carreras derrotados y abatidos, muchos siendo una sombra de lo que alguna vez fueron. Los años nunca perdonan, la capacidad física se ve socavada a medida que se acumulan los años y las luchas. La velocidad de la mano, la potencia en las piernas y la resistencia general se pierde constantemente hasta que llega el día en que se dan cuenta de que no tienen la misma oportunidad de ganar. Hay tantos ejemplos de cómo cayeron los grandes al final. El gran Rubén “Puas” Olivares llenó la Arena México en su anunciada despedida del ring, pero siendo derrotado por el desconocido Ignacio Madrid con récord de 2-2, cayendo a la lona en múltiples ocasiones, levantándose, volviendo a golpear la lona en frustración y desesperación, para la angustia de los miles de aficionados. Sugar Ray Leonard, uno de los mejores boxeadores de la historia, fue noqueado por Héctor “Macho” Camacho. Leonard, sin la fuerza de anclaje en sus piernas, cayó a la lona de golpes que en su juventud no le habrían hecho cosquillas. El más grande de todos, Muhammad Ali, puso fin a su carrera para pesar de la afición, luego de ser derrotado por Larry Holmes mientras intentaba recuperar su campeonato mundial. Sin inmutarse, viajó a las Bermudas para perder ante el entonces desconocido Trevor Berbick. Y por supuesto, el Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez, tampoco escapó de este terrible y doloroso destino. Julio realizó una serie de peleas de despedida, terminando su carrera en Phoenix contra el desconocido Grover Wiley, y se sentó en el taburete, perdiendo contra alguien que ni siquiera pudo haberlo hecho sparring en sus días de gloria. Hay decenas de grandes en el ring que se retiraron con tristes derrotas. Pero también hay notables excepciones. George Foreman reconquistó su campeonato mundial de peso pesado a los 45 años, brindándonos uno de los momentos más emotivos en la historia del boxeo. Otra gran historia, Bernard Hopkins, que ganó su último campeonato a los 51 años. Algunos otros que tuvieron éxito incluso con la edad son Archie Moore, Jersey Joe Walcott, Willie Pep y Lumumba Estaba, entre algunos otros. Supongo que Kansas City ganó el Super Bowl en un juego divertido y emotivo. Creo que al final la juventud de Mahomes habría ganado a Brady. A estas alturas, cuando lea esta columna, sabremos qué sucedió. ¿Tenía razón? ¿O Brady y los Bucaneros sacaron la magia y conquistaron la gloria? ¿Sabías que… El único boxeador que ganó el campeonato mundial de peso pesado cuatro veces es Evander “Real Deal” Holyfield. Inicialmente, ganó el campeonato indiscutible sobre Buster Douglas, quien venía de noquear a Mike Tyson. Luego, lo recuperó en una dramática revancha ante Riddick Bowe. Lo ganó por tercera vez noqueando a Tyson en una de las grandes sorpresas de la historia, y finalmente derrotando a John Ruiz ganando su cuarto campeonato en la división de peso pesado. La anécdota de hoy … Uno de los días favoritos de mi padre siempre fue el domingo del Super Bowl. Nunca olvidaré ese domingo cuando, al final de nuestro juego de béisbol en las ligas menores, mi papá me dijo: “Corre, muchacho, vámonos a casa porque el Super Bowl está por comenzar”. Fue la primera vez que tuve esa experiencia, y aunque Dallas perdió ante Pittsburgh, yo estaba cautivado de por vida. Estoy absolutamente seguro de que mi padre apoyaría a Brady en este Super Bowl, y eso me causa muchos conflictos, ya que creo que Kansas City ganaría, pero Don José casi siempre acertó al elegir al ganador del Super Bowl. Vi con mi papá y mis hermanos ese gran juego en el que Brady ganó su primer Super Bowl cuando recibió la confianza del entrenador Bill Belichick, dejando al abridor Drew Bledsoe en el banco y luego venció a los favoritos Rams. Mi papá estaba fascinado con Brady, y desde ese día siguió su carrera de cerca, ¡pero obviamente sin dejar de ser un gran fanático de los Dallas Cowboys! 