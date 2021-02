Hearn dice estar listo para anunciar Canelo vs BJS El promotor Eddie Hearn dice que el campeón de peso súper mediano de la OMB, Billy Joe Saunders, probablemente estará presente cuando Canelo Alvarez defienda sus títulos de peso súper mediano del WBC y de la AMB contra Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida el 27 de febrero. Si Canelo gana como se esperaba, la pelea de unificación Canelo-Saunders puede anunciarse esa noche. Hearn espera que una multitud de alrededor de 15,000 fanáticos socialmente distanciados puedan asistir a la cartelera en el estadio local de los Miami Dolphins.

