Kownacki con el objetivo de vengarse de Helenius Por Przemek Garczarczyk “Incluso mi manager (Keith Connolly) sugirió que tal vez necesito a alguien diferente antes de que podamos pelear de nuevo. Mi pensamiento ‘si no puedo vencer a Robert Helenius, ¿cómo puedo creer que puedo desafiar a campeones como Joshua o Fury?’ Antes de que Robert me golpeara el trasero, gané todos los asaltos ”- el peso pesado Adam Kownacki (20-1, 15 KO) habla sobre su próxima revancha con Robert Helenius (30-3, 19 KO), su nuevo campo de entrenamiento y nueva motivación. : su hijo Kaziu. Preparándose para otro día de entrenamiento, ¿cuál es su horario para hoy? Hice cardio esta mañana, como lo hago todos los días, durante varias semanas. Luego entrenamiento de boxeo, breve descanso y entrenamiento de nuevo. Tres veces al día, para estar listo para la revancha de Robert (Helenius). Demostrar que lo ocurrido hace un año en el Barclays Center fue solo un momento de debilidad. Antes de que hablemos de eso, después de que publicaste fotos de entrenamiento en Instagram, algunos de los fanáticos que te criticaron por ser demasiado pesado en la pelea de Helenius de marzo de 2020 ahora dicen que estás demasiado delgado … En este momento tengo más de 260 años, como entonces, pero aún nos quedan algunas semanas, así que está bien. Probablemente perderé diez libras de más. Bajar, con tanto trabajo, es fácil. Ya me siento genial, entrenando 10 rondas, no hay problema. Algunos dicen que estaba en su mejor peso cuando noqueó a Artur Szpilka, hace casi cuatro años. ¿De acuerdo en desacuerdo? Yo era más liviano, pero Szpilka también era liviano, más pequeño, un luchador diferente a los grandes y fuertes campeones de 6’11 que tenemos ahora, así que necesitaba velocidad extra. Ahora necesito kilos de más para no darle a Robert la oportunidad de empujarme. Cuando se trata de peso, lo más importante es tener un peso sólido y fuerte, no gordo. Estamos trabajando en ello. ¿Tú y el entrenador Keith Trimble necesitaban algún cambio después de su primera derrota profesional contra Helenius? Todo empezó conmigo. Necesitaba un descanso, algo de privacidad, una evaluación mental de dónde estoy, adónde quiero ir. Compré una propiedad en Hunter, NY, a dos horas de Nueva York. Moví mi campo de entrenamiento allí. Después trabajé solo, corriendo, saco pesado, todo eso. Desaparecimos con Keith durante tres semanas. Mucho tiempo de entrenamiento, tres veces a la semana, corriendo. Keith es un entrenador de boxeo poco apreciado, sabe mucho. Trabajamos en los fundamentos, tenemos mucho tiempo para entrenar y simplemente hablar sobre lo que hago mal o bien. Básicamente por primera vez, porque era difícil hacer eso cuando estábamos trabajando en su gimnasio. Tengo la sensación de que cambiará mucho. Funcionó para todos. Keith podría volver a casa el fin de semana, mi esposa Justyna y mi hijo Kaziu, de 18 meses, iban a venir de visita. No diría que el fin de semana fue uno o dos días sin hacer nada – ¡“Kaz” es un acróbata, imparable! Es irreal cuánta felicidad y nueva energía puede darme este joven. Desde el principio, querías una revancha inmediata con Helenius. Una revancha contra el primer peleador que te detuvo, no hay peleas de puesta a punto fáciles. Cierto. Incluso mi mánager (Keith Connolly) sugirió que tal vez necesito a alguien diferente antes de que podamos pelear de nuevo. Mi pensamiento: si no puedo vencer a Robert Helenius, ¿cómo podría creer que puedo desafiar a campeones como Joshua o Fury? Antes de que me golpeara el trasero, gané todos los asaltos. Helenius es un luchador inteligente, un veterano del boxeo y yo solo quería pegarme con él después de estar deprimido… este es mi personaje, otra lección aprendida. No quería perder un año más. Quería estar donde estaba antes de la primera pelea con Robert: ser un aspirante al título. Hay varios informes de que volverá el 6 de marzo, ¿podría confirmarlo? Dudo que nuestra pelea ocurra el 6 de marzo, pero esto es boxeo. Es un cliché, pero todo lo que puedo controlar es estar 100% listo cuando se anuncie oficialmente Kownacki-Helenius 2. Confío en Al Haymon, quien me ayudó desde el comienzo de mi carrera y cuando dije ‘Quiero pelear contra Helenius nuevamente’, se entregó. Estoy listo, está programada otra serie de sesiones de sparring para esta semana (contra Otto Wallin). Estoy listo para desaparecer de nuevo con mi entrenador en Catskills, terminar nuestro campamento y volver a salir victorioso en el ring. Hearn dice estar listo para anunciar Canelo vs BJS

