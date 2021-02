Smith, JoJo y Castano favoritos en las peleas del sábado Peleas por el título mundial

Joe Smith Jr. es un favorito de -310 para derrotar a Maxim Vlasov (+255) por el título vacante de peso semipesado de la OMB. El campeón de peso ligero junior de la FIB Joseph “JoJo” Díaz es un favorito de -200 para retener su cinturón contra Shavkatdzhon Rakhimov (+170). El retador Brian Castano es un favorito de -650 para destronar al campeón de peso mediano junior de la OMB Patrick Teixeira (+475). Otras peleas notables

El ex campeón de peso pluma de la FIB Josh Warrington es un gran favorito de -2150 para vencer a Mauricio Lara (+1300) El ex campeón de peso ligero de la FIB Richard Commey tiene una apuesta de -310 contra Jackson Marinez (+255) Arum buscaria la unificación Beterbiev-Smith Kownacki con el objetivo de vengarse de Helenius

