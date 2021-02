Arum buscaria la unificación Beterbiev-Smith El promotor del Salón de la Fama Bob Arum dice que el campeón de peso semipesado del WBC / OMB, Artur Beterbiev, podría enfrentarse a Joe Smith Jr. si Smith gana el cinturón semipesado de la OMB este fin de semana. “Si Joe Smith Jr. sale victorioso el sábado por la noche contra Vlasov en ESPN, y si Artur Beterbiev defiende con éxito su corona unificada contra Adam Deines el 20 de marzo, también en ESPN, podríamos ver una feroz batalla de 3 cinturones a más tardar en 2021 ”, afirmó Arum a través de Twitter. Smith, JoJo y Castano favoritos en las peleas del sábado

