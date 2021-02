Chocolatito concentrado para la revancha de Estrada Con poco más de un mes para su pelea de unificación contra Juan Francisco Estrada, el súper campeón súper mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el nicaragüense Román González, se prepara en Coachella, Estados Unidos, y se siente mejor que nunca para la tan esperada pelea. el 13 de marzo en el American Airlines Center en Dallas, Texas. “Chocolatito” ha tenido una gran recuperación en su carrera para recuperar el cinturón de las 115 libras, y ahora tendrá su segunda pelea contra Estrada, actual campeón del CMB, a quien ya derrotó en 2012. Ha habido muchos cambios de temperatura en Coachella durante su preparación, como dijo Román al periodista Miguel Ángel Cerebros en una entrevista. Sin embargo, no cree que eso sea un problema para él. “Obviamente cuando hace mucho calor me ayuda a bajar de peso más rápido, pero ahora que hace un poco de frío tampoco es dañino, me siento normal, cómoda. Decidí entrenar aquí porque en mi país hay muchas distracciones que no son convenientes para mi carrera ”, dijo el campeón de la organización pionera. El 13 de marzo tendrá que parar la báscula en 115 libras para pelear contra Estrada, y González se siente cómodo con su peso en este momento. “Actualmente peso 127 libras, me quedo en ese peso debido al entrenamiento que estoy haciendo. La idea es ir bajando progresivamente, comiendo hasta el día del pesaje. Suelo bajar sin desgastarme demasiado ”, agregó“ Chocolatito ”. La revancha de unificación entre González y Estrada es una de las peleas más interesantes de los próximos meses y las expectativas son altas. Roman tiene 33 años y llega con 50 victorias, 2 derrotas y 41 KOs. Prodan-Cristofori el 26 de febrero en Milán, Italia Arum buscaria la unificación Beterbiev-Smith

