Prodan-Cristofori el 26 de febrero en Milán, Italia El 26 de febrero en Allianz Cloud en Milán, el invicto campeón internacional de peso welter de la FIB Maxim Prodan (18-0-1 con 14 KO) defenderá contra el ex campeón italiano Nicola Cristofori (11-2-2 con 1 KO) en la distancia de 10 asaltos en un evento promovido por Opi Since 82-Matchroom-DAZN. Maxim Prodan es bien conocido en Milán, donde peleó 15 veces en el histórico teatro Principe, una vez en Superstudio Più y dos veces en Allianz Cloud y ganó una base de fanáticos con su estilo de lucha agresivo. Nicola Cristofori es de Ferrara y es muy conocido y seguido por los medios locales en su ciudad natal. Ambos han estado inactivos durante más de un año. La última pelea de Prodan fue una victoria por decisión dividida sobre el galés Tony Dixon el 25 de octubre de 2019 en Milán. La última pelea de Cristofori fue una victoria por puntos sobre Ivica Gogosevic el 20 de septiembre de 2019 en Schio. El enfrentamiento Prodan-Cristofori estaba programado para el 23 de octubre de 2020, pero Prodan dio positivo a Covid-19. Maxim Prodan confía en ganar: “He estado esperando demasiado tiempo para volver al ring. Nicola Cristofori tiene un estilo de golpear y correr, pero no puede correr durante diez rondas. Puedo encerrarlo en una esquina y noquearlo. ¡Necesito golpearlo solo una vez para hacer el trabajo! “ Por supuesto, Nicola Cristofori tiene otra opinión sobre el resultado de la pelea: “¿Prodan dice que me noqueará? Bien por él que tiene tanta confianza. En Italia decimos que entre hablar y hacer está el mar… Estoy acostumbrado a pelear contra pegadores agresivos, sé cómo manejarlos y por eso el estilo de pelea de Prodan es perfecto para mí. Me convertiré en campeón internacional de la FIB el 26 de febrero “. En Allianz Cloud habrá tres títulos más en juego: Daniele Scardina (18-0 con 14 KO) peleará con César Núñez (España, 17-2-1 con 9 KO) por el cinturón vacante de peso súper mediano de la Unión Europea, peso welter italiano. El campeón Tobia Loriga (32-8-3 con 6 KOs) defenderá contra el joven león Nicholas Esposito (13-0 con 5 KOs) y los pesos pluma Francesco Grandelli (14-1-1 con 2 KO) y Davide Tassi (11-0 con 5 KO) luchará por la corona vacante de la FIB Internacional. Cambio físico de Andy Ruiz sorprende al mundo del Boxeo Chocolatito concentrado para la revancha de Estrada

