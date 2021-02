Cambio físico de Andy Ruiz sorprende al mundo del Boxeo Varias imágenes a través de las redes sociales han mostrado la transformación física del ex campeón de peso pesado Andy Ruiz, quien no pelea desde diciembre de 2019 cuando perdió los cinturones de la AMB, FIB y OMB ante Anthony Joshua. En junio de 2019, sorprendió al mundo al noquear a Joshua en el Madison Square Garden, Nueva York, pero hubo una gran diferencia cuando regresó al ring para la revancha más tarde ese año y pesó varias libras en comparación con su primera pelea. Desde esa derrota, Ruiz ha realizado varios cambios en su carrera, entre los que destaca el unirse al Team Canelo para entrenar con Eddy Reynoso y concentrarse en perder peso para mejorar su movilidad y estilo de boxeo. Parece más delgado y así lo confirmó Jorge Capetillo a Sky Sports esta semana, mientras hablaba de la motivación que tiene Ruiz actualmente. “Estar cerca de Canelo Álvarez, que tiene una gran actitud, es una gran influencia para Andy. Su peso ha bajado 25 libras. Se ve muy delgado ”, señaló Capetillo. “Andy es un niño. Se distrajo. Ahora puedo ver que está más tranquilo con su familia. Está volviendo a la normalidad, especialmente mentalmente. Tiene hambre de nuevo. Ha tenido una idea de lo que significa ser un campeón mundial, ¡puedo ver que quiere más! Pero hay que estar dispuesto a hacer sacrificios ”, agregó. Ahora, el objetivo de Ruiz es volver al ring pero quiere hacerlo con cambios significativos que mostrarán su arduo trabajo. El mundo del box está listo para ver al carismático peso pesado nuevamente en el negocio. Posponen SMith Jr-Vlasov por titulo mundial OMB Prodan-Cristofori el 26 de febrero en Milán, Italia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.