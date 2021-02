Posponen SMith Jr-Vlasov por titulo mundial OMB El evento principal de Top Rank en ESPN del sábado entre Joe Smith Jr. y Maxim Vlasov, por el título mundial vacante de peso semipesado de la OMB, se pospuso después de que Vlasov dio positivo por COVID-19. Vlasov dijo: “Estoy devastado con el aplazamiento de mi pelea por el título mundial contra Joe Smith Jr. He estado siguiendo protocolos estrictos, he realizado pruebas regulares con resultados negativos y no tengo síntomas. Estoy bien preparado y tuve un excelente campo de entrenamiento. Espero la reprogramación de la pelea y la oportunidad de mostrar mis habilidades de clase mundial “. La pelea de peso ligero Richard Commey-Jackson Marinez ha sido elevada al evento principal y encabezará la triple cartelera televisada por ESPN a partir de las 10 pm ET / 7 pm PT. En la nueva co-estelar, la estrella de acción Adam López defenderá su cinturón de peso pluma de la NABF en un combate a 10 asaltos contra el ex retador al título mundial Jason Sánchez. La transmisión de ESPN se abrirá con la sensación de peso pesado de Toledo, Jared Anderson (7-0, 7 KOs) contra Kingsley Ibeh en seis asaltos. Los combates de la cartelera, incluido el debut profesional de la ex estrella amateur estadounidense Troy Isley, se transmitirán en vivo por ESPN + a las 8:15 pm ET / 5: 15 pm PT. Cambio físico de Andy Ruiz sorprende al mundo del Boxeo

