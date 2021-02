Conferencia de prensa final de Díaz-Rakhimov Joseph Diaz Jr. (31-1, 15 KOs) y Shavkat Rakhimov (15-0, 12 KOs) realizaron su última conferencia de prensa este jueves pasado en el Fantasy Springs Resort Casino antes de su choque de 12 asaltos por el peso ligero junior de la FIB de Díaz Jr. campeonato. La pelea tendrá lugar este sábado 13 de febrero y será transmitida por DAZN. Esto es lo que ambos peleadores dijeron en el prensador: Joseph Diaz Jr: “Estoy concentrado en salir y rendir al máximo. Quiero entretener a los fanáticos de las peleas y mostrarles de qué se trata. Quiero demostrar que soy el mejor en 130 libras “. “Ha sido un descanso de un año, pero ha sido un gran descanso de un año. Pude presenciar el nacimiento de mi hijo y pude pasar un tiempo fuera del boxeo. Pude disfrutar de la vida como una persona normal “. “Pero ahora tengo a este duro retador por delante. Nos hemos tomado esta pelea muy en serio. Sabemos exactamente de qué se trata. Sabemos lo que es capaz de hacer y sabemos que es una amenaza seria, pero sabemos que podremos adaptarnos a cualquier cosa el sábado por la noche ”. “No siento que obtengo el respeto que merezco en esta división. En mi carrera en general, no he recibido el respeto que merezco. Pero todo esta bien. Ya he enfrentado tanta adversidad en mi vida. Ya soy inmune a eso. Simplemente me concentro en entrenar lo más duro que pueda para hacer el trabajo esa noche “. “Enfrenté un poco de adversidad en la pelea de Gary Russell Jr.. Aprendí mucho esa noche. Pero no dejaré que nada más me impida ser lo que quiero ser y hacer lo que quiero hacer en el ring “. “Estoy listo para cualquier cosa este sábado. Estoy listo para cualquier cosa que él traiga a la mesa. Si piensa que vendrá aquí y me abrumará con su poder, eso no va a suceder. Soy fuerte y grande como él. Podré tomar sus tiros y devolverlos. Trabajé mucho para conseguir este cinturón, y no lo voy a soltar “. Shavkat Rakhimov: “He estado esperando este momento durante mucho tiempo. Mi sueño finalmente se ha hecho realidad, así que estoy muy contento “. “Nuestro plan de pelea este sábado es hacer todo lo posible para ganar la pelea. La clave es hacer todo lo necesario para ganar. Díaz se llevará una gran sorpresa el sábado “. Ramírez se retira de la pelea contra Browne por titulo WBC Posponen SMith Jr-Vlasov por titulo mundial OMB

