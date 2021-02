Ramírez se retira de la pelea contra Browne por titulo WBC El WBC acaba de recibir una comunicación de Gilberto “Zurdo” Ramírez en la cual anuncia que se retira luego que el WBC ordenó la pelea contra Marcus Browne por el título interino de peso semipesado. El equipo Ramírez había pedido una extensión del período de negociaciones libres solo para retroceder en el último minuto, en consecuencia, la subasta programada para mañana ahora ha sido cancelada. Conferencia de prensa final de Díaz-Rakhimov

